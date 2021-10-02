ХК «Рязань» проиграл по буллитам «Омским крыльям»

Никто не хотел проигрывать! Фото: Павел АВЕРИН

2 октября рязанская команда принимала кадровый резерв омского «Авангарда» и проиграла по буллитам 2:3. Причем, подопечные Игоря Гришина смели отыграться с 0:2 - ворота Максима Дорожко до этого поразили самые опытные в команде гостей Евгений Орлов и Александр Дергачёв.

Дух на трибунах поддерживал специально обученный человек. Фото: Павел АВЕРИН

А шайбы в ворота «Омских крыльев» забросили защитник Максим Сергеев и форвард Андрей Ревацкий, при прежнем главном тренере не часто появлявшийся на льду. Казалось, вот-вот и хозяева дожмут при тотальном превосходстве в концовке матча. Но Фортуна была благосклонна к гостям. Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов с седьмой попытки гости отпраздновали победу - точку поставил Егор Сердюк.

Голкипер гостей Андрей Мишуров оказался удачливее своего коллеги. Фото: Павел АВЕРИН

Напомним, что перед этим ХК «Рязань» прервал серию из восьми поражений подряд. «Горожане» на домашнем льду оказались сильнее красноярского «Сокола».