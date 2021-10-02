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Происшествия2 октября 2021 17:24

Найден угрожавший новомичуринской школе в расклеенных листовках

Правоохранительные органы сообщили, что это несовершеннолетний, никакой угрозы для учебного заведения не представлявший
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Город энергетиков среди окрестной сельской глубинки отличается необычными происшествиями

Город энергетиков среди окрестной сельской глубинки отличается необычными происшествиями

История с листовками, развешанными 1 октября на заборах в городе Новомичуринск Пронского района, получила продолжение. Правоохранительные органы сообщили, что угрожавший школе расстрелом найден. Это случилось в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий УМВД и УФСБ по Рязанской области.

Автором записок с угрозами в адрес школы оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Реальной угрозы он не представлял.

Силовики уверяют, что у случившегося есть определенные причины, и они также установлены. В отношении малолетнего и его родителей будут приняты меры профилактического характера.