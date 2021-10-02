В доме у задержанного рязанца нашли более полкило травы и семян

Кадр оперативной съемки наркополицейских: емкость с травой

В рамках операции «Мак-2021» сотрудники управления по контролю за наркотиками УМВД по Рязанской области и райотдела по Московскому району нашли 633 грамма марихуаны в доме 36-летнего рязанца. Это произошло при санкционированном судом обследовании дома и придомового участка на 1-м Мервинском проезде. Марихуану и семена конопли нашли в присутствии понятых в пристройке.

По предварительной информации, летом мужчина вырастил коноплю на своем участке и изготовил из нее марихуану. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранения наркотических средств»), ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.