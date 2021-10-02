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Происшествия2 октября 2021 15:07

В доме у задержанного рязанца нашли более полкило травы и семян

Марихуану житель Мервина выращивал на своем приусадебном участке
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Кадр оперативной съемки наркополицейских: емкость с травой

Кадр оперативной съемки наркополицейских: емкость с травой

В рамках операции «Мак-2021» сотрудники управления по контролю за наркотиками УМВД по Рязанской области и райотдела по Московскому району нашли 633 грамма марихуаны в доме 36-летнего рязанца. Это произошло при санкционированном судом обследовании дома и придомового участка на 1-м Мервинском проезде. Марихуану и семена конопли нашли в присутствии понятых в пристройке.

По предварительной информации, летом мужчина вырастил коноплю на своем участке и изготовил из нее марихуану. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранения наркотических средств»), ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.