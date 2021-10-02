По рязанской улице Великанова продолжает течь река нечистот

Стоп-кадр из сюжета телекомпании «Ока»: зловонный ручей на улице Великанова

На улице Великанова в Московском районе Рязани продолжается борьба с разливом канализационных стоков. Коммунальные рабочие, выкопав яму глубиной почти в 5 метров, нашли поврежденный участок канализационной трубы. Причиной ее прорыва они предполагают изношенность: рязанский «Водоканал» высказывал оценки, что более 75% его труб подлежат замене.

По словам местных жителей, нечистоты вытекли на поверхность земли из люка колодца во вторник. Нечистоты вскоре оказались во дворах и палисадниках с цветами.

Затоплены подвалы трех жилых домов, которые обслуживает ЖЭУ №9. Телерадиокомпания «Ока» со слов жильцов сообщила, что в их домах буквально прошедшим летом проведен капитальный ремонт и установлено новое оборудование на сумму 1,5 млн руб.