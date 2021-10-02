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Общество2 октября 2021 14:20

В воскресенье в Рязани будет облачно с прояснениями

Гидрометеорологи опубликовали прогноз погоды на 3 октября
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Недалеко от рязанских новых микрорайонов желтеют деревья на берегах старых прудов

Недалеко от рязанских новых микрорайонов желтеют деревья на берегах старых прудов

Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанский филиал центра по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 3 октября, воскресенье.

В этот день будет облачная погода с прояснениями. Днем и ночью преимущественно без осадков. Ветер переменный, от 1 м/с (слабого) до 6 м/с (умеренного). Температура воздуха по области ночью -1...+4°С, днем +7…+12°С.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. Состояние геомагнитного поля спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Солнечная активность низкая.