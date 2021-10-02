Рязанская полиция задержала четырех людей из федерального розыска

Подозреваемые и обвиняемые скрывались от правосудия в Рязани и районах области Фото: Владимир ФРОЛОВ

За 1 октября в течение суток сотрудники рязанской полиции установили местонахождение и задержали троих мужчин и одну женщину, объявленных в федеральный розыск. Они скрывались от суда и следствия, сообщила пресс-служба УМВД.

Оперативники отдела «Сасовский» совместно с коллегами из Саратовской области задержали 49-летнего жителя Саратова, подозреваемого в краже (уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ). Оперативники уголовного розыска отдела «Скопинский» совместно с коллегами из Москвы задержали 26-летнюю жительницу Скопинского района, скрывавшуюся от суда. Ее обвинили в мошенничестве при получении социальных выплат (уголовное дело по ст.159.2 УК РФ). Оперативники уголовного розыска отдела по Спасскому району также с коллегами из столицы задержали 23-летнего жителя Спасска-Рязанского, который скрывался от следствия по уголовному делу о мошенничестве. И наконец, угрозыск отдела по Октябрьскому району задержали 23-летнего рязанца, против которого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбойное нападение»).