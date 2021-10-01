Уверения чиновников о том, что всего два дома в Рязани не подключены к теплу - фейк

Жители этого дома на Соколовской улице пока тепла так и не дождались.

Не успела на сайте появится информация о том, что по состоянию на 1 октября отопление подано на все объекты социальной сферы, в образовательные и дошкольные учреждения, жилые многоквартирные дома, как ее опровергли жители дома 6 корпус 1 по Соколовской улице.

- В доме как не было тепла, так и нет, - уверяет жительница. - На протяжении всего дня 1 октября я пыталась безуспешно пыталась дозвониться до диспетчерской службы РМПТС. Непонятно, кто виноват в том, что мы замерзаем: Теплосети или управляющая компания «Рекс», которой владеет Виталий Трубицын.

Мы тоже попытались дозвониться до РМПТС, но длинные печальные гудки в трубке лишь стали эхом наших разочарований.

Напомним о том, что мы писали о показательном примере пуска тепла в Дашково-Песочне.

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