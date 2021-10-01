Жительница Рязани просит признать ее дом аварийным

Татьяна Панфилова на приеме. Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«Жительница Рязани, проживающая в доме на улице Свободы, попросила ходатайствовать о признании дома аварийным и о включении его в программу расселения ветхого жилья», — рассказала руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. 29 сентября она провела дистанционный прием граждан.

Еще одна заявительница обратилась по вопросу перераспределения земельного участка, часть которого находится в муниципальной собственности, а другая – в частной собственности. Также Татьяну Панфилову просили дать консультацию по вопросу налогообложения.

«По всем вопросам даны консультации. По ряду обращений направлены запросы в соответствующие инстанции и ведомства», — сообщила руководитель приемной партии «Единая Россия».

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