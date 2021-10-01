Администрация Рязани уверяет, что теплоноситель подан в 100% городских объектов

Администрация Рязани рапортовала о том, что по состоянию на 1 октября отопление подано на все объекты социальной сферы, в образовательные и дошкольные учреждения, жилые многоквартирные дома. Сейчас, утверждают чиновники, параметры тепловых сетей соответствуют зимнему режиму работы.

Лишь по двум адресам продолжаются работы. На Черновицкой,4, где был пожар, отопление дадут завтра, 2 октября, после завершения работ на внутренних сетях. Почему нет тепла по адресу: Дзержинского, д. 59 корп. 3, объяснений нет. Здесь работает УК ООО «Зеленая Роща». Жители могут уточнить сроки их завершения в управляющей компании.

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