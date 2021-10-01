Умер Анатолий Лисин, человек, отдавший долгие годы рязанской журналистике

Близкие, друзья и коллеги будут помнить Анатолия Павловича. Фото: сайт «Рязанские ведомости».

Анатолий Лисин родился в январе 1926 года. В 1944 был призван в армию и принимал участие в боевых действиях на восточных рубежах нашей Родины. Его ратный подвиг отмечен орденом Отечественной войны 2 степени, 15 медалями, в том числе медалью «За освобождение Кореи». Об его жизни рассказали «Рязанские ведомости».

Еще на службе в армии, он начал сотрудничать в армейской газете. Затем окончил факультет журналистики Ленинградского госуниверситета. Анатолий Лисин долгое время он был собкором Всесоюзного радио по центральным регионам России, в том числе – по Рязанской области.

Самое активное участие Анатолий Павлович принимал в жизни регионального отделения Союза журналистов России ,не раз избирался членом его правления.