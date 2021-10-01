Радио «ТКР-ФМ» теперь можно слушать по всей Рязанской области

Радиостанция «ТКР-ФМ» вышла на полное покрытие Рязанского региона.

Музыкально-информационная радиостанция «ТКР-ФМ», которая начала вещание в Рязани год назад, вышла на полное покрытие Рязанского региона. К районам вещания добавились Касимовский, Клепиковский, Сасовский, Скопинский и Шацкий районы. В настоящее время радиостанция вещает на 14-и частотах:

- г. Рязань 93.2

- Кадомский район 99.3

- г. Касимов 102.4

- Касимовский район 98.4

- Клепиковский район 88.2

- Милославский район 104.1

- Пронский район 99.3

- Ряжский район 103.0

- Сараевский район 100.4

- г. Сасово 104.5

- Сасовский район 101.6

- Скопинский район 106.1

- Спасский район, Шиловский район 107.5

- Шацкий район 100.6

ТКР – молодежная радиостанция. В эфире радиостанции выходят такие программы как «Хитконтроль», «Пятничный данс микс» , «Renaissance» и «Шлягеры танцплощадок», «Однажды утром. Роман с Волковой», каждый час - выпуски новостей. И, конечно, музыка. Основа плейлистов радиостанции - лидеры мировых и отечественных хит-парадов, а многие новые композиции выходят на «ТРК-ФМ» день в день с самыми популярными радиостанциями Европы, США и Австралии.