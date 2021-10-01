Омбудсмен: Жизням детей пропавшей Елены Логуновой ничего не угрожает

Жизни и здоровью детей пропавшей рязанки Елены Логуновой ничего не угрожает. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей Рязанской области Анжелика Евдокимова.

«Малолетние девочки проживают со своим отцом, их законным представителем, и его родителями. Отец и бабушка с дедушкой обеспечивают их всем необходимым, создают комфортные условия проживания. Ситуация находится на контроле», - отметила омбудсмен.

Ранее в адрес омбудсмена написала Наталия Кошелева – мама пропавшей Елены Логуновой. В своем обращении женщина просила проверить состояние здоровья своих внучек, которые в настоящее время проживают с отцом.

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