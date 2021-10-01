На улице Боголюбова в Рязани вспыхнул частный дом

По словам очевидцев, огонь с крыши коттеджа перекинулся на гараж и хозяйственную постройку. Фото: кадр видео в сообществе https://vk.com/rzn_life_vk

На улице Боголюбова в Рязани 1 октября загорелся частный жилой дом. Прохожие и жители соседних высоток стали свидетелями того, как полыхает крыша двухэтажного кирпичного коттеджа. По словам очевидцев, огонь также перекинулся на гараж с хозяйственной постройкой.

Смотреть видеосюжет Пожар на улице Боголюбова в Рязани

Звонок о возгорании поступил в диспетчерскую поступил в 14:21. На место отправились пять пожарных экипажей в составе 25 человек личного состава.

Первые машины, как уточнили порталу PRO Город в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, прибыли уже через 5 минут. Локализовать пожар, удалось в 14:50, а ликвидировать – в 15:14.

Огонь успел распространиться по площади 80 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал.