В один день скончались два ветерана-моряка – гордость Рязанской земли. Фото: Рязанские ведомости и YouTube.

В Рязани в один день скончались два известных ветерана Великой Отечественной войны – моряка — Скорюков Алексей Александрович и Маховой Григорий Яковлевич. Все произошло 27 сентября

Старшина первой статьи Военно-морского флота Алексей Скорюков был юнгой флота, матросом, старшиной - душой экипажа в трудных боевых походах и сражениях, коротких минутах передышки между боями. Таким жизнерадостным остался до конца жизни.

Что касается Махового, то он был еще и писателем, публицистом, пропагандистом культуры и традиций Военно-морского флота. Издал семь книг. До последнего дня писал и подготовил для издания еще три книги.

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