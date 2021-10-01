Родители сообщили о поборах в детском саду на Березовой

На различные нужды родители сдают порядка восьми тысяч рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В редакцию «КП-Рязань» обратились родители детей, посещающих детский сад №143 на улице Березовой. Люди рассказали, что в образовательном учреждении практикуются поборы. Родителей просят скидываться на игрушки, моющие средства и даже электрообогреватель.

- В месяц на различные нужды мы сдаем порядка восьми тысяч рублей. И это не считая официальной платы за посещение, которая сегодня составляет 2 тысячи 600 рублей. Получается, что вместе с поборами мы платим за детский сад более десяти тысяч рублей, - рассказала мама одного из воспитанников.

По рассказам родителей, большая их часть выступает резко против поборов, но находятся и те, кто поддерживает такую практику, считая ее абсолютно нормальной.

Тем временем, в городском управлении образования, куда обратились родители, заявили о недопустимости поборов в образовательных учреждениях. В ведомстве пояснили, что на все эти вещи выделяются бюджетные средства и никаких дополнительных взносов от родителей не требуется. Чиновники посоветовали родителям обратиться к руководству образовательного учреждения, но люди делать этого не хотят, опасаясь, что жалоба может негативно отразиться на отношении к детям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!