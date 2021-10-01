Охотники подали в суд на губернатора Рязанской области Николая Любимова

На губернатора Рязанской области Николай Любимова подали в суд. На такой шаг осмелились члены регионального общества охотников и рыболовов, сообщает «Новая газета». Причина – губернаторское постановление, которое лимитирует добычу охотничьих ресурсов в лесах региона.

Такие постановления выпускаются ежегодно, однако на этот раз число разрешенных к добыче зверей сократили. Например, лосей можно убить не 366 как годом ранее, а косуль – 327 вместо 346.

Известно, что заявление истцу вернули, так как дела об изменении нормативно-правовых актов должен рассматривать другой суд.

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