Для села Заокского под Рязанью сделали новую скважину

Фото: ОНФ.

Под Рязанью для обеспечения водой жителей села Заокского пробурили новую скважину. Еще в 2019 году одна из двух местных скважин вышла из строя. С тех пор местные жители испытывали проблемы с нехваткой воды, а в очередной раз ситуация обострилась летом 2021 года – в период аномальной жары.

Скважина оснащена современной системой управления, которая позволяет оперативно регулировать подачу необходимого количества воды.

Внимание исполнительной власти к проблеме помог привлечь ОНФ, чье региональное отделение вышло с ней на уровень правительства Рязанской области.

«Мы удовлетворены тем, что власти сделали новую скважину. Для жителей фактор времени был очень важен. Люди измучились испытывать нехватку самого важного ресурса – воды», - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Андрей Красов.