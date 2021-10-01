В Рязани ищут умельцев, чтобы отреставрировать церковь у кремля за 125 млн рублей

В Рязани объявили тендер на поиск подрядчиков, реставрацию и приспособление к современному использованию на объекте культурного наследия федерального значения «Богоявленская церковь», 1647 года.

Расположена церковь по адресу: Рязанский кремль, 5 (северная часть Спасо-Преображенского монастыря, с небольшим отступом от северной монастырской стены).

На все работы выделено из федерального бюджета 125 млн рублей. Заказчик – министерство культуры России, а владелец церкви – Рязанская епархия.

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