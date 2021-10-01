1 октября в жертвы COVID-19 в Рязанской области записали еще девять человек

В пятницу, 1 октября, Минздрав Рязанской области подтвердил причину смерти от COVID-19 еще у девяти человек. В оперативной группе рассказали о поле и возрасте скончавшихся. Отметим, что данные федеральной статистики отличаются от региональных данных.

В летальный список внесли фамилии трех мужчин – 55 лет, 68 лет, 75 лет, скончавшихся в июле. А также шести женщин – 53 лет, 66 лет, 71 год, 73 года, 74 года, 79 лет. Все они – кроме 53-летней – скончались в июле. 53-летняя женщина скончалась в июне.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стала именно короновирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1118 человек.