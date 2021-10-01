Прирост больных коронавирусом в Рязанской области вновь приблизился к максимуму

В Рязанской области с начала пандемии теперь известно о 42 453 заражениях COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 140 случаев коронавируса. Такие данные приводит сайт официальной информации о коронавирусе в России. Всего в регионе с начала пандемии теперь известно о 42 453 заражениях COVID-19.

Таким образом, заболеваемость COVID-19 вновь приблизилась к максимуму, который в Рязанской области составляет 143 случая за сутки. Этот пик, если верить статистике властей, был достигнут дважды: 29 декабря 2020 года и 15 июля 2021 года.

Кроме того, еще два летальных исхода 1 октября в Рязанской области официально признали прямым следствиям коронавирусной инфекции. Всего в региональный список жертв пандемии внесены имена 1118 человек.