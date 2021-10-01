«Дом Хвощинских» по суду передан в собственность региона

Дом сестер Хвощинских сегодня выглядит ужасно.

29 сентября Советский районный суд Рязани удовлетворил иск к собственникам объекта культурного наследия «Дом Хвощинских» об его изъятии. Об этом сообщили в государственной инспекции по охране памятников культуры.

«По результатам рассмотрения указанного дела, дом изъят из собственности ответчиков путем выкупа их долей в собственность Рязанской области, либо путем продажи объекта культурного наследия с публичных торгов», - написано в судебном решении.

Напомним, об изъятии у собственников дома №10 на улице Семинарской говорят не первый год. Здание долгое время находится в запущенном состоянии. У него обваливается крыша, выбиты окна и разрушаются стены.