Любимов: В Рязанской области продолжат работу по улучшению социального благополучия пожилых людей

«Первого октября мы чествуем представителей старшего поколения. В Рязанской области поздравления принимают более трети жителей региона – свыше 320 тысяч человек. В Международный день пожилых людей выражаем им свою признательность и бесконечную благодарность за трудолюбие, умение не отступать перед трудностями и весомый вклад в развитие Рязанской области. Наше особое внимание – ветеранам Великой Отечественной войны, которые проявили мужество и героизм на полях сражений и в тылу, после военного лихолетья восстанавливали экономику и социальную инфраструктуру», – обратился к рязанцам губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов.

Глава региона отметил, что органы власти объединяют усилия с другими ведомствами для того, чтобы создать комфортные условия для пожилых людей, укрепить их здоровье, продлить активное долголетие.

«Президентом России Владимиром Путиным обозначена цель – увеличить среднюю продолжительность жизни в стране. Считаем эту задачу приоритетной!» – заявил Николай Любимов.

Он напомнил, что Рязанская область признана лидером по внедрению системы долговременного ухода. В регионе решаются вопросы по переобучению и трудоустройству граждан старшего поколения. Создаются условия для регулярных занятий физкультурой.

«Уверен, что в Рязанской области будет продолжена работа по улучшению социального благополучия граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Желаю всем долгих лет жизни, мудрости и оптимизма, семейного тепла, внимания родных и близких!» – поздравил жителей региона Николай Любимов.

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