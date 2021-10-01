Мэрия: Газ в рязанские дома дадут в ближайшие часы

Рязанский «Водоканал» завершил ночью земляные работы во время которых повредил газопровод и оставил без газа несколько домов областного центра.

«Сейчас «Горгаз» устраняет повреждения в своей части. 1 октября в ближайшие часы, газоснабжение восстановят», - говорится в сообщении городской администрации.

Авария произошла 30 сентября, когда работники рязанского «Водоканала» повредили газопровод. Все произошло во время земляных работ на улице Большой. По информации аварийно-диспетчерской службы, от газа отключили пять жилых домов (читать подробнее).

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