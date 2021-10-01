Скончался капитан первого ранга, герой Великой Отечественной войны Григорий Маховой

Скончался капитан первого ранга Григорий Маховой
27 сентября 2021 года на 98 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга Маховой Григорий Яковлевич.
«Писатель, публицист, пропагандист культуры и традиций Военно-морского флота. Издал семь книг. До последнего дня писал и подготовил для издания еще три книги.
Присяге Родины, данной им, принципам добра, свободы и справедливости остался верен до последнего удара сердца», - сообщает в некрологе комитет ветеранов Военно-морского флота.
«Член лекторской группы Совета ветеранов района был желанным гостем в школах, вузах, в трудовых коллективах города и области. Он остался на долгие годы образцом служения России и флоту», - написали прощальные слова в совете ветеранов Железнодорожного района.
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