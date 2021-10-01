Умер юнга флота, ветеран войны Алексей Скорюков

Умер юнга флота, ветеран войны Алексей Скорьков. Фото: Александр ГЛУЗ

27 сентября скончался ветеран Великой Отечественной войны, старшина первой статьи Военно-морского флота Скорюков Алексей Александрович.

«Юнга флота, матрос, старшина был душой экипажа в трудных боевых походах и сражениях, коротких минутах передышки между боями. Таким жизнерадостным остался до конца жизни», - говорится в некрологе комитета ветеранов ВМФ.

«Он вступил на палубу военного корабля юнгой. Получил морскую закалку и, оставив службу, до конца своей жизни на гражданской работе был верен законам морского братства. Откликался на любую просьбу Совета ветеранов Железнодорожного района. Будучи пенсионером, был постоянным гостем в школах района, встречался с учениками», - сообщили в Железнодорожном совете ветеранов.

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