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Происшествия30 сентября 2021 20:22

Водитель из Шилова едва не погубил свою маму на рязанской дороге

ДТП с участием «Нивы» и грузового автомобиля произошло 29 сентября
Источник:kp.ru
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Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

В среду, 29 сентября, примерно в 12.15 в Шацком районе Рязанской области на трассе М-5 «Урал» возле деревни Конобеево произошло серьезное ДТП.

Автомобиль «Нива» врезался в остановившейся на обочине грузовой автомобиль с прицепом с регистрационными знаками Казахстана.

Аварию прокомментировали издательству «Пресса» в ОГИБДД МО МВД России «Шацкий». По информации, полученной от сотрудников дорожной полиции, водитель «Нивы» – 49-летний житель райцентра Шилово – не выбрал безопасную скорость для движения и спровоцировал аварию. В результате ДТП пострадала его мама, находившаяся на пассажирском сиденье.

С травмами женщину доставили в Шацкую межрайонную больницу.

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