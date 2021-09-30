Водитель из Шилова едва не погубил свою маму на рязанской дороге

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
В среду, 29 сентября, примерно в 12.15 в Шацком районе Рязанской области на трассе М-5 «Урал» возле деревни Конобеево произошло серьезное ДТП.
Автомобиль «Нива» врезался в остановившейся на обочине грузовой автомобиль с прицепом с регистрационными знаками Казахстана.
Аварию прокомментировали издательству «Пресса» в ОГИБДД МО МВД России «Шацкий». По информации, полученной от сотрудников дорожной полиции, водитель «Нивы» – 49-летний житель райцентра Шилово – не выбрал безопасную скорость для движения и спровоцировал аварию. В результате ДТП пострадала его мама, находившаяся на пассажирском сиденье.
С травмами женщину доставили в Шацкую межрайонную больницу.
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