Рязанские молодогвардейцы продолжают реализовывать мероприятия в рамках направления «Добро в действии»

Алексей Слегонкин передает подарки воспитанникам школы-интерната.

За помощью в Рязанское региональное отделение МГЕР обратилось руководство МБОУ «Школа-интернат им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф.А. Полетаева» с просьбой оказать посильную помощь своим воспитанникам.

- Сегодня каждый из нас в своих силах оказать малейшую, но необходимую для человека помощь. И это просто замечательно, потому что, чем больше мы совершаем добрых поступков, тем лучше становится этот мир, – поделился активист РРО ВОО МГЕР Алексей Слегонкин.

Основной целью направления «Добро в действии» является благополучие человека. Фонд «Добро в действии» создан «Молодой Гвардией Единой России» для оказания адресной помощи людям и поддержки общественных идей.За последние два года Фонд провел более 32 000 добровольческих акций, открыл более 1600 волонтерских корпусов и 54 гуманитарных склада МГЕР. За каждой цифрой, за каждой историей стоит реальная помощь людям, которые нуждаются в поддержке.

- Каждый человек хотя бы раз в жизни оказывается в трудной жизненной ситуации, когда собственных сил не хватает для того, чтобы справиться с испытаниями. Помогая другим людям, мы делаем их счастливыми, увеличиваем количество добра в мире, улучшаем настроение самому себе. Каждый из нас стоит перед нравственным выбором, связанным с оказанием или неоказанием другому человеку помощи, всегда нужно стремиться помогать другим людям, независимо от того, знакомы ли вы или нет, независимо от социального положения человека, которому необходима помощь, – отметил руководитель Рязанского регионального отделения МГЕР Вячеслав Поскребышев. Напомним, Рязанское отделение МГЕР шефствует несколько организаций, в их число также входит МБОУ «Школа-интернат» им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Ф.А. Полетаева.