Рязанская городская Дума согласовала хлебозаводу №3 передачу здания в залог

Фото: Рязанская городская Дума.

На заседании Рязанской городской Думы 30 сентября одобрена сделка МП «Хлебозавод №3». Речь идет о согласовании передачи в залог муниципального имущества – производственного здания на улице Чкалова, 19Б стоимостью 26,3 млн рублей.

Как пояснили в ходе заседания, сделка совершается для обеспечения налоговых обязательств предприятия. Ранее хлебозавод №3 обратился в Управление ФНС по Рязанской области с заявлением о предоставлении отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней на сумму 15,4 млн рублей.

Депутаты обратили внимание администрации на необходимость разработки плана финансового оздоровления предприятия, проведения более эффективного менеджмента, поиска новых рынков сбыта продукции.