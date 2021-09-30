30 сентября список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили восемь женщин

В четверг, 30 сентября, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще 8 человек. Все они женщины. В оперативной группе рассказали об их возрасте.

Пять из них скончались в июне – 63 года, 65 лет, 72 года, 78 лет, 90 лет. Одна в июле – 74 года. Две в августе – 61 год и 81 год.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1116 человек.