С октября в Рязани изменят три городских маршрута

В Рязани изменятся схемы движения коммерческого маршрута №42, троллейбусов №2 и №12. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 1 октября маршрутки №42 (ЗАО «Русская кожа» – ул. Новаторов) будут заезжать в микрорайон Недостоево – на остановку «ул. Сельских строителей, 2».

С 4 октября путь троллейбусов №2 продлят до Октябрьского городка (сейчас конечной остановкой является вокзал Рязань-2), а конечной остановкой троллейбусов №12 станет «Памятник Ф. Полетаеву», то есть маршрут, наоборот, укоротят.

Кроме того, есть приятная новость об изменившемся недавно маршруте №62. Здесь с 1 октября можно будет оплатить проезд картами «Умка» льготной стоимости.