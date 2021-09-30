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Общество30 сентября 2021 17:42

С октября в Рязани изменят три городских маршрута

Маршрутки №42, троллейбусы №2 и №12 будут ходить иначе. На маршрутке №62 начнет работать «Умка»
Источник:kp.ru
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В Рязани изменятся схемы движения коммерческого маршрута №42, троллейбусов №2 и №12. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 1 октября маршрутки №42 (ЗАО «Русская кожа» – ул. Новаторов) будут заезжать в микрорайон Недостоево – на остановку «ул. Сельских строителей, 2».

С 4 октября путь троллейбусов №2 продлят до Октябрьского городка (сейчас конечной остановкой является вокзал Рязань-2), а конечной остановкой троллейбусов №12 станет «Памятник Ф. Полетаеву», то есть маршрут, наоборот, укоротят.

Кроме того, есть приятная новость об изменившемся недавно маршруте №62. Здесь с 1 октября можно будет оплатить проезд картами «Умка» льготной стоимости.