Несколько домов Рязани отключили от газа из-за аварии

Работники рязанского «Водоканала» повредили газопровод, сообщает пресс-служба городской администрации. Все произошло во время земляных работ на улице Большой.
По информации аварийно-диспетчерской службы, от газа отключили пять жилых домов. Аварийная бригада «Горгаза» и представители управления энергетики и ЖКХ уже выехали на место. Ресурсоснабжающие организации проводят согласование дальнейших действий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!