Несколько домов Рязани отключили от газа из-за аварии

Работники рязанского «Водоканала» повредили газопровод, сообщает пресс-служба городской администрации. Все произошло во время земляных работ на улице Большой.

По информации аварийно-диспетчерской службы, от газа отключили пять жилых домов. Аварийная бригада «Горгаза» и представители управления энергетики и ЖКХ уже выехали на место. Ресурсоснабжающие организации проводят согласование дальнейших действий.

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