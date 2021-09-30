В Рязани осудили мигранта, финансировавшего исламских боевиков

В Рязани осудили гражданина Республики Узбекестан по статье «Содействие террористической деятельности». Об этом сообщает telegram-канал «Силовики».

Выяснилось, что отбывающий наказание за преступление связанное с незаконным оборотом наркотиков мужчина, умудрялся переводить денежные средства через «Qiwi кошелек» на счета пособников террористов, а также вовлекать сокамерников в совершение преступлений террористической направленности.

В итоге за совершенное преступление, к оставшимся трем годам, суд добавил мигранту еще 15 лет заключения, четыре из которых он проведет в тюрьме.

Фото: telegram-канал «Силовики».

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