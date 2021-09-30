Рязанцы заступились за разносящих заразу голубей на улицах города

Рязанцы заступились за уличных голубей, люди считают, что эти птицы не настолько заразны, чтобы избавляться от них. Ранее рязанский ученый-орнитолог, кандидат биологических наук рассказал, что если голуби исчезнут, никакого вреда общества от этого не будет.

В комментариях к статье собрались зоозащитники, которые защищали «летающих крыс» (одно из народных названий голубей) и оскорбляли ученого. Чего-то по делу любители птиц практически не говорили.

«Не будет «разносящих заразу» голубей, изменится естественный отбор других видов. В итоге, у нас будут стаи врановых, стрижей, воробьев, которые возьмут «распространение заразы» на себя. И тогда будут уже от них избавляться, - написал один из адекватных читателей. - И город останется без птиц вовсе (а заразу разносят все птицы). А чтобы человеку заразиться инфекцией, надо с птицей в десна целоваться, ибо опасные вирусы передаются через слюну, или кровь. А вы еще попробуйте поймать их. И насчет сердобольных бабушек: много птиц от прикорма быть не может по той причине, что при плотной стае повышается и их смертность от болезней. Чем больше голубей появится, тем больше их и умрет».

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