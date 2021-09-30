Елена Сорокина не смогла назвать лучшего мэра Рязани за последние 30 лет

Глава администрации города Елена Сорокина не смогла назвать лучшего мэра Рязани. Чиновница на прямой вопрос ответила очень дипломатично

- Работая в должности главы администрации города, воздержусь от оценки предшественников. Каждому выпало свое время, свои преодоления и достижения. Мои ценности - это профессионализм, работа в команде, воля и трудолюбие, совесть и внимание к человеку. Позволю заметить, что итоги моей работы подводить рано. Впереди - много дел.

30-летие со дня вступления в должность первого мэра города Рязань не отметила никак. Даже не вспомнила. А между тем тридцатилетняя история оказалась весьма насыщенной. Она вместила в себя девять градоначальников, четыре уголовных дела, указ Президента России о главе администрации Рязани и много чего еще.

Ранее бывший мэр Рязани Виталий Артемов, который по мнению рязанцев стал лучшим градоначальником за последние 30 лет, не согласился с тем, что он лучший... (читать подробнее).

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