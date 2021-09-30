В Рязани продолжают проверку масочного режима.

В Рязани проверили, насколько люди соблюдают масочный режим, который в областном центре до сих пор не отменяют.

По данным управления транспорта, работники ежедневно обеспечиваются необходимым количеством масок, перчаток, а также дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей внутри подвижного состава. В машинах размещена информация о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

В частности, проверки прошли на конечных остановках в Недостоеве и Семчине.

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