Виталий Артемов не согласился с тем, что он лучший мэр Рязани

Виталий Артемов - лучший мэо по мнению рязанцев. Фото: Виктор ГРАКОВ

Рязанцы выбрали, кто по их мнению, является лучшим мэром Рязани за последние 30 лет. За три десятилетия в областном центре было ровно восемь мэров, сейчас девятый – Елена Сорокина. В итоге, победил Виталий Артемов, который главенствовал в городе с 2010 по 2014 год.

«Я с этим выбором не могу согласиться, - сказал «КП-Рязань» Виталий Евгеньевич. - Считаю, что в значительной степени работу мэра определяет время, условия, в которых человек работает. С этой точки зрения труднее всего, конечно, пришлось Павлу Дмитриевичу Маматову. Это было время полного отсутствия средств – денег не было ни на что: ни на дороги, ни на ЖКХ, ни на детские сады. Конечно, надо отметить работу Павла Дмитриевича в таких условиях.

Павел Маматов-же, по мнению рязанцев, занял третье место.

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