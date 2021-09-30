УФССП: Во время изъятия ребенка у отца присутствовал психолог

В региональном управлении ФССП сообщили «КП-Рязань», что во время исполнительных действий по передаче ребенка матери, помимо приставов и представителей органов опеки еще был и психолог.

«Мать ребенка лично забрала несовершеннолетнюю дочь из автомобиля должника и покинула место совершения исполнительных действий», - уточнили в ведомстве.

Также нам стало известно, что помимо приставов женщина обратилась к специалистам по передаче детей. Это частная организация из Москвы, специализирующаяся на урегулировании подобных семейных конфликтов.

Напомним, 27 сентября у здания бюро судебно-медицинской экспертизы в Восточном промузле вооруженные люди в форме силой забрали шестилетнего ребенка у отца. Как позже сообщил «КП-Рязань» источник в правоохранительных органах, работали сотрудники УФССП по Рязанской области в рамках исполнения судебного решения.

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