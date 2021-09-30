В МЧС сообщили, что рязанцы стали в два раза чаще тонуть в водоемах

20 происшествий на водных объектах Рязанской области зарегистрировали в летний период 2021 года.

20 происшествий на водных объектах Рязанской области зарегистрировали в летний период 2021 года, в том числе одно с маломерным судном. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, это в два раза (!) больше, чем годом ранее.

«В результате происшествий утонули 17 человек, в том числе двое детей. Спасено три человека, в том числе два человека инспекторами ГИМС», - рассказали в ведомстве.

Информация прозвучала 29 сентября на совещании, которое провел врио начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Воробьев. Оно было посвящено итогам работы в купальный сезон.

Спасатели назвали и основные причины гибели людей на водоемах: купание в необорудованных местах, во время рыбной ловли и в состоянии алкогольного опьянения. Сказалась также аномально высокая температура. Дети, считают в МЧС, утонули из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых.

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