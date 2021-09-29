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Общество29 сентября 2021 22:45

Завод «Русская кожа» в Рязани попал под особую проверку

Какие-то нарушения уже выявили, но проверка продолжается
Источник:kp.ru
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Н рязанском заводе «Русская кожа» выявили нарушения, сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на начальника отдела государственного экологического надзора по Рязанской области Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Наталью Морозову.

В настоящее время, по словам чиновницы, дела находятся на рассмотрении.

Акционерное общество «Русская кожа» - кожевенный завод, неоднократно попадало под внимание проверяющих органов в плане экологии. Удивительный момент, что даже сами работники завода пожаловались прокурорам на отвратительный воздух в Рязани (читать подробнее).