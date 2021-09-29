За гипермаркетом «Метро» появится новый микрорайон из 13 высоток

За гипермаркетом «Метро» спроектировали целый микрорайон. Соответствующий проккт опубликован на сайте администрации Рязани. Речь идет о русле Трубеж и Плетенка, а площадь застроенной территории составит более 620 тысяч квадратных метров.

Согласно документу, на участке уже строятся две высотки и крытый футбольный манеж.

Предполагается, что на указанных землях построят 13 высотных домов, а также детсады и школу. Для Рязани, конечно, данный момент выглядит очень удивительным, детсады и школы строить не шибко любят.

Для того, чтобы утвердить проект застройки в Рязани в середине октября пройдут публичные слушания, после них, на основе заключения комиссии глава администрация Рязани Елена Сорокина должна будет или дать добро на строительство нового микрорайона, или отказать.