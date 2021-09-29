В 2022 году фестиваль воздухоплавания «Небо России» пройдет в середине августа

"Небо России" дарит рязанцам и гостям города исключительную красоту.

В среду, 29 сентября, федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала предполагаемые даты проведения фестиваля воздухоплавания «Небо России» в следующем году.

Сообщается, что одно из наиболее зрелищных мероприятий региона состоится 16-22 августа. Соответствующие документы направлены в Правительство Рязанской области и Федерацию воздухоплавательного спорта России.

Предполагается, что в рамках фестиваля пройдет одно из рейтинговых всероссийских соревнований.