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Спорт29 сентября 2021 17:41

В 2022 году фестиваль воздухоплавания «Небо России» пройдет в середине августа

В рамках мероприятия состоится одно из рейтинговых всероссийских соревнований
Источник:kp.ru
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"Небо России" дарит рязанцам и гостям города исключительную красоту.

"Небо России" дарит рязанцам и гостям города исключительную красоту.

В среду, 29 сентября, федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала предполагаемые даты проведения фестиваля воздухоплавания «Небо России» в следующем году.

Сообщается, что одно из наиболее зрелищных мероприятий региона состоится 16-22 августа. Соответствующие документы направлены в Правительство Рязанской области и Федерацию воздухоплавательного спорта России.

Предполагается, что в рамках фестиваля пройдет одно из рейтинговых всероссийских соревнований.