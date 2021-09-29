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Происшествия29 сентября 2021 15:59

В Рязани задержали иностранца, распространяющего наркотики

У молодого человека изъяли 12 граммов «синтетики»
Источник:kp.ru
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Полицейские задержали 23-летнего гражданина одной из стран Средней Азии по подозрению в распространении наркотиков.

Молодого человека остановили на улице Промышленной в момент когда он прятал в тайник очередную закладку с «синтетикой».

«При личном досмотре у парня изъяли 17 пакетиков с производным N-метилэфедрона. Еще две закладки с этим же наркотиком полицейские обнаружили на улице Интернациональной. В совокупности из незаконного оборота изъято 12 граммов запрещенных веществ», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На допросе молодой человек рассказал, что приехал в Рязань работать. Некоторое время трудился укладчиком асфальта. Однако эта профессия показалась ему слишком тяжелой, и он переквалифицировался в закладчика.