В Рязани не сокращали маршрут троллейбуса №10

29 сентября в «РВ» было опубликовано постановление о сокращении троллейбусного маршрута №10 с 11,2 км до 8 километров. За подписью и.о. заместителя главы администрации города Борис Ясинский.

Однако, в документе есть важный пункт, который гласит, что «Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 октября 2020 года по 31 мая 2021 года».

Другими словами, документ опубликован исключительно для урегулирования правового вопроса. Это порядок взаимодействия управления транспорта с минтрансом Рязанской области. Троллейбус №10 ходит по обычному маршруту.

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