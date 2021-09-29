В Рязани 30 сентября произойдет масштабное отключение воды

30 сентября в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды. По информации пресс-службы администрации города, причина отключения – аварийно-восстановительные работы.

В четверг, 30 сентября, с 00:00 до 06:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. 1 Мая;

- 1-й Индустриальный переулок;

- 1-й Озерный переулок;

- ул. 1-я Красная;

- 2-й Дачный переулок;

- 3-й Дачный переулок;

- 2-й Озерный переулок;

- ул. 2-я Красная;

- 3-й Озерный переулок;

- 4-й Озерный переулок;

- 5-й Озерный переулок;

- ул. Бирюзова;

- ул. Бронная;

- ул. Весенняя (пос. Канищево);

- Вишневый переулок;

- ул. Гаражная;

- ул. Дачная;

- ул. Дачная (пос. Канищево);

- ул. Дорожная (пос. Канищево);

- ул. Заречная;

- ул. Интернациональная;

- ул. Карла Маркса;

- ул. Княжье Поле;

- ул. Колхозная (пос. Канищево);

- ул. Колхозная (пос. Семчино);

- ул. Космонавтов;

- ул. Культуры;

- ул. Лагерная;

- ул. Ленпоселок (пос. Канищево);

- ул. Луговая;

- ул. Луговая (пос. Канищево);

- ул. Луковская;

- ул. Магистральная;

- ул. Медицинская;

- ул. Молодежная;

- ул. Молодцова;

- ул. Новая (пос. Канищево);

- ул. Новикова-Прибоя;

- ул. Новостройка;

- Озерный проезд (Семчино);

- Озерный проезд (Канищево);

- ул. Октябрьская;

- ул. Орсовская;

- ул. Пирогова;

- ул. Полевая (пос. Канищево);

- ул. Преображенская;

- ул. Прижелезнодорожная;

- ул. Призаводская;

- ул. Промышленная;

- ул. Путевая;

- ул. Садовая (пос. Недостоево);

- ул. Садовая (пос. Канищево);

- ул. Свободы (пос. Семчино);

- ул. Северная;

- ул. Сельских Строителей;

- ул. Семчин Лоск;

- ул. Семчинская;

- ул. Советская (пос. Канищево);

- ул. Советская (пос. Семчино);

- ул. Станкозаводская;

- ул. Старореченская;

- ул. Трехреченская;

- ул. Хрюкина;

- ул. Чапаева (пос. Канищево);

- проезд Шабулина;

- ул. Школьная (пос. Канищево);

- ул. Школьная (пос. Недостоево);

- ул. Школьная (пос. Семчино);

- ул. Энгельса.

Кроме того, будет снижена подача холодной воды в Московском районе, в поселке Дягилево.