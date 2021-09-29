В Рязани 30 сентября произойдет масштабное отключение воды

30 сентября в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды. По информации пресс-службы администрации города, причина отключения – аварийно-восстановительные работы.
В четверг, 30 сентября, с 00:00 до 06:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. 1 Мая;
- 1-й Индустриальный переулок;
- 1-й Озерный переулок;
- ул. 1-я Красная;
- 2-й Дачный переулок;
- 3-й Дачный переулок;
- 2-й Озерный переулок;
- ул. 2-я Красная;
- 3-й Озерный переулок;
- 4-й Озерный переулок;
- 5-й Озерный переулок;
- ул. Бирюзова;
- ул. Бронная;
- ул. Весенняя (пос. Канищево);
- Вишневый переулок;
- ул. Гаражная;
- ул. Дачная;
- ул. Дачная (пос. Канищево);
- ул. Дорожная (пос. Канищево);
- ул. Заречная;
- ул. Интернациональная;
- ул. Карла Маркса;
- ул. Княжье Поле;
- ул. Колхозная (пос. Канищево);
- ул. Колхозная (пос. Семчино);
- ул. Космонавтов;
- ул. Культуры;
- ул. Лагерная;
- ул. Ленпоселок (пос. Канищево);
- ул. Луговая;
- ул. Луговая (пос. Канищево);
- ул. Луковская;
- ул. Магистральная;
- ул. Медицинская;
- ул. Молодежная;
- ул. Молодцова;
- ул. Новая (пос. Канищево);
- ул. Новикова-Прибоя;
- ул. Новостройка;
- Озерный проезд (Семчино);
- Озерный проезд (Канищево);
- ул. Октябрьская;
- ул. Орсовская;
- ул. Пирогова;
- ул. Полевая (пос. Канищево);
- ул. Преображенская;
- ул. Прижелезнодорожная;
- ул. Призаводская;
- ул. Промышленная;
- ул. Путевая;
- ул. Садовая (пос. Недостоево);
- ул. Садовая (пос. Канищево);
- ул. Свободы (пос. Семчино);
- ул. Северная;
- ул. Сельских Строителей;
- ул. Семчин Лоск;
- ул. Семчинская;
- ул. Советская (пос. Канищево);
- ул. Советская (пос. Семчино);
- ул. Станкозаводская;
- ул. Старореченская;
- ул. Трехреченская;
- ул. Хрюкина;
- ул. Чапаева (пос. Канищево);
- проезд Шабулина;
- ул. Школьная (пос. Канищево);
- ул. Школьная (пос. Недостоево);
- ул. Школьная (пос. Семчино);
- ул. Энгельса.
Кроме того, будет снижена подача холодной воды в Московском районе, в поселке Дягилево.