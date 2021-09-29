В центре Рязани демонтировали и вывезли вазон, который был опасен для людей.

В центре Рязани разобрали и вывезли кирпичный вазон-цветник. Расположен он был у путепровода на Первомайском проспекте, у здания бизнес-центра Atlas. По всей видимости, кирпичную кладку вывезли сотрудники коммунальных служб города в связи с ее аварийностью.

Стена вазоны в люой момент могла рухнуть на тротуар.

Вазон, действительно, представлял опасность – одна из стен под давлением земли могла в любой момент упасть на тротуар. Но несмотря на это, благоустройщики каждый год сажали в нем цветы.

Несмотря на его аварийность, власти продолжали сажать цветы.

В настоящее время вазона нет, но что будет на его месте, пока неизвестно. Пока только грязь.

На месте вазона осталась грязь.

В настоящее время вазона нет, но что будет на его месте, пока неизвестно.

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