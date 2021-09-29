В центре Рязани демонтировали и вывезли вазон, который был опасен для людей.
В центре Рязани разобрали и вывезли кирпичный вазон-цветник. Расположен он был у путепровода на Первомайском проспекте, у здания бизнес-центра Atlas. По всей видимости, кирпичную кладку вывезли сотрудники коммунальных служб города в связи с ее аварийностью.
Стена вазоны в люой момент могла рухнуть на тротуар.
Вазон, действительно, представлял опасность – одна из стен под давлением земли могла в любой момент упасть на тротуар. Но несмотря на это, благоустройщики каждый год сажали в нем цветы.
Несмотря на его аварийность, власти продолжали сажать цветы.
В настоящее время вазона нет, но что будет на его месте, пока неизвестно. Пока только грязь.
На месте вазона осталась грязь.
В настоящее время вазона нет, но что будет на его месте, пока неизвестно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!