Многодетные рязанцы будут получать выплаты на школьные принадлежности без заявлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 21 сентября многодетным семьям стали предоставлять ежегодную выплату на школьные принадлежности в беззаявительном порядке, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Теперь многодетные семьи, которые ранее получали ежегодную выплату на покупку тетрадей, ручек и прочих школьных принадлежностей, будут получать ее автоматически, без необходимости подавать заявление вплоть до окончания 9 класса.

Со дня начала обучения ребенка в 10 и 11 классах сведения об этом необходимо представить в отдел социальной защиты населения по месту жительства в течение 30 календарных дней.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Дополнительную информацию по вопросу получения выплат можно получить по единому социальному телефону: 8 (4912) 513-600.

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