На пожаре в Александро-Невском районе погибли два человека

Около полуночи 28 сентября в Александро-Невском районе произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Горел жилой кирпичный дом в деревне Павловка.

По данным ведомства, дом поврежден по всей площади.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб, однако уже известно о двух погибших. Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области организована проверка по факту обнаружения трупов. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибших, а также все обстоятельства случившегося.

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