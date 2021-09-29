На семи улицах Рязани 30 сентября отключат электричество

В четверг, 30 сентября, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, предупреждает пресс-служба администрации города. Причина отключения – работы на воздушной линии.

С 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Макаренко, дома с 2 по 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 46а, д. 48;

- ул. Боголюбова, д. 40;

- ул. Гражданская, д. 26, д. 26а, д. 28, д. 30, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45;

- Касимовское шоссе, д.26, д. 26а, д. 28, д. 30;

- 1-й Новый проезд, дома с 7 по 18, д. 20;

- 2-й Новый проезд, дома с 7 по 18;

- ул. Новая, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9.

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