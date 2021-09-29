В центре Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду

Утром 29 сентября в Рязани на нескольких улицах отключили подачу холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина – аварийно-восстановительные работы.

До 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Гоголя, д. 43/26, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 45 корп. 2, д. 47;

- ул. Черновицкая, д. 24 корп. 1, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2.

До 14:30 холодной воды не будет в поселке Солотча по следующим адресам:

- ул. Гайдара, д. 1, д. 3, д. 5.

До 15:30 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Вокзальная, д. 5, д. 7, д. 51а, д. 55б;

- ул. Первомайский проспект, д. 58 корп. 1, д. 60 корп. 1, д. 61 корп. 1, д. 62, д. 62 корп. 1, д. 62 корп. 2, д. 64, д. 64 корп. 1, д. 64 корп. 2, д. 64 корп. 3, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2, д. 62а (школа №39);

- Школьный переулок, д. 1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!