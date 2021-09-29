ХК «Рязань» проиграл ангарскому «Ермаку» по буллитам

Зрители пока еще ходят на домашнюю арену "горожан". Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

ХК «Рязань» проиграл ангарскому «Ермаку» 28 сентября на своем льду по буллитам 2:3. Первый период хозяева льда провалили, что и подтвердил на послематчевой пресс-конференции их наставник Игорь Гришин.

Второй период был за «горожанами». Голы Данила Воеводина и Максима Кориневского вселяли надежду на то, что черная полоса для команды и болельщиков в этот вечер прервется.

Практически до финальной сирены счёт 2:1 сохранялся. Но при игре 6х3 (!) гости с пустыми воротами буквально за мгновение до конца основного времени (Савелий Ольшанский) перевели игру в овертайм. Судьи на видеопросмотре движения коньком не углядели – шайба была засчитана.

Вратари, Сергей Денисов и Иван Куликов, действовали на протяжении всего игрового времени практически безупречно. Цифры на табло не изменились, а в серии буллитов ангарчане были мастеровитее.

- Страдает у нас реализация, будем над этим на тренировках работать. Забивая два гола при таком количестве моментов очень трудно выиграть, - отметил «хроническую болезнь» игроков Игорь Гришин.- Отдельная благодарность нашему голкиперу Сергею Денисову, держал нас в игре, очень во многих моментах выручил.